Интервал движения поездов метро изменится в Нижнем Новгороде 9 мая

Изменения коснутся интервалов движения. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Во вторник, 9 мая, движение поездов метрополитена изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения коснутся интервалов движения и начнут действовать в период с 22:00 до закрытия метро. Согласно новому графику, поезда будут курсировать каждые 5 минут.

Расписание скорректировано в связи с проведением праздничных мероприятий приуроченных к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отправление последних поездов с конечных станций:

- Горьковская: в 00:12,

- Парк Культуры: в 00:09,

- Стрелка: в 00:06,

- Буревестник: в 00:05.

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