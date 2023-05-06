Движение на улице Ошарской в Нижнем Новгороде ограничили до 15 мая

Движения транспорта на участке дороги по улице Ошарская в городе Нижнем Новгороде временно прекратят. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение транспорта по улице Ошарская в Нижнем Новгороде временно ограничат из-за продления Автозаводской линией метрополитена. В период с 00:01 6 мая до 23:59 15 мая перекрытым окажется дорога напротив дома №147А по улице Максима Горького. Об этом сообщается в документах на сайте мэрии.

Объезжать закрытую зону можно по прилегающим улицам. На перекрытую территорию смогут попасть только автомобили специальных служб и машины, обслуживающие предприятия и организации, расположенные в зоне проведения строительно-монтажных работ.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 30 апреля до 11 мая ограничено движение на центральных улицах города. Так, 10 дней будет перекрыт участок на площади Минина и Пожарского, а также от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской.

Также стало известно, что автобус А-32, следующий из ЖК "Торпедо" на Петряевку, с 6 мая будет ходить по выходным.