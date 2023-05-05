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НовостиОбщество5 мая 2023 11:44

Автобус А-32 запустят по выходным в Нижнем Новгороде

Его расписание синхронизируется с пригородными электричками
Елизавета КОПЫЛОВА
Автобус А-32 запустят по выходным в Нижнем Новгороде

Автобус А-32 запустят по выходным в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский автобус А-32, следующий из ЖК "Торпедо" на Петряевку, с 6 мая будет ходить по выходным. Об этом сообщили в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.

Стоит отметить, что в рабочие будни автобус будет ходить по расписанию, которое синхронизируется с пригородными электричками, а уже с завтрашнего дня новое расписание автобусов появится в свободном доступе.

Теперь нижегородцы, имеющие сады на Петряевке, смогут добираться до них еще удобнее.

Напомним, на майские праздники в городе ожидается изменение маршрутов, часть дорог будет перекрыта. При планировании поездок стоит обратить внимание на схему изменения транспорта.