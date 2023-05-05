Автобус А-32 запустят по выходным в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский автобус А-32, следующий из ЖК "Торпедо" на Петряевку, с 6 мая будет ходить по выходным. Об этом сообщили в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.

Стоит отметить, что в рабочие будни автобус будет ходить по расписанию, которое синхронизируется с пригородными электричками, а уже с завтрашнего дня новое расписание автобусов появится в свободном доступе.

Теперь нижегородцы, имеющие сады на Петряевке, смогут добираться до них еще удобнее.

Напомним, на майские праздники в городе ожидается изменение маршрутов, часть дорог будет перекрыта. При планировании поездок стоит обратить внимание на схему изменения транспорта.