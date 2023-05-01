Движение транспорта частично перекроют с 30 апреля по 11 мая в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде ограничат движение с 30 апреля до 11 мая на центральных улицах города. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

10 дней будет перекрыт участок на площади Минина и Пожарского, а также от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской.

С 00:01 до 14:00 9 мая будут перекрыты улица Октябрьская, участок Зеленского съезда, улица Лыковая Дамба и Широкая, а также Нижне-Волжская набережная.

С 00:01 9 мая до 6:00 10 мая ограничения будут на Георгиевском и казанском съездах, частично на площади Минина и Пожарского, а также на участках улицы Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской, Пожарской. Затронут изменения движения Гребной канал, Верхне-Волжскую набережную и Зеленский съезд.

Для автомобилей на этих участках будут стоять соответствующие предупреждающие знаки.