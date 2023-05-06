Смертность среди трудоспособных нижегородцев снизилась на 13,4% в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году смертность среди нижегородцев от 18 до 60 лет снизилась на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных числах – это более 500 человек трудоспособного возраста. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

– Все больше людей задумываются о важности сохранного поведения. Меньше злоупотребляют табаком и алкоголем. Становится больше приверженцев здорового образа жизни. И повышается значимость диспансеризации, – высказался чиновник.

Министр также подчеркнул, что в регионе крайне важно существенно снизить смертность от отравления наркотиками и алкоголем.

– С начала этого года погибли от наркотиков 222 человека (коэффициент смертности 21,2 на 100 тысяч человек), – рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – А от причин, ассоциированных с алкоголем 370 человек (коэффициент смертности 35,3 на 100 тысяч человек). Хорошо, что оба эти показателя не приросли по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о том, что в Нижегородской области высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний из-за низкого уровня медицины.

– Общий коэффициент смертности (от всех причин) с начала года спустился до уровня 2019 года и составляет 14,9, – заявил глава минздрава.

Также Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи, которые появились в социальных сетях, связанные со снижением заработной платы у врачей. Он также объяснил, что подобные сообщения – это попытка заняться политикой, а не помочь отрасли.