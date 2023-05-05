Мелик-Гусейнов опроверг сообщения о смертности из-за уровня медицины в Нижегородской области Фото: Оксана ЗУЙКО

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о том, что в Нижегородской области высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний из-за низкого уровня медицины. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Ранее был опубликован список городов-милионников по уровню смертности от различных заболеваний. Нижегородская область оказался на последнем месте, с самым худшим показателем.

Давид Мелик-Гусейнов возмутился таким списком и отметил, что он не согласен с ним.

- Общий коэффициент смертности (от всех причин) с начала года спустился до уровня 2019 года и составляет 14,9, - заявил глава минздрава.

Министр считает, что рейтинг составлен неправильно, ведь там фигуряет только смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также количество лечебно-профилактических учреждений. Он считает, что нельзя делать таких резких выводов, ведь на смертность влияет не только медицина, но также образ жизни и экология.

- Вопрос кодировки причин смерти в нашей области максимально честный. Только зная реально масштаб проблемы, можно с ней бороться. И мы боремся. Сосудистые центры, дистанционные ЭКГ технологии, скорая помощь… и многое другое, - рассказывает Мелик-Гусейнов.