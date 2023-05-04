Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о снижении зарплаты у врачей Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи, которые появились в социальных сетях, связанные со снижением заработной платы у врачей. Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале.

Под одним из постов Глеба Никитина во «ВКонткте» Мелик-Гусейнов заметил комментарий от нижегородки, которая написала, что в одной из детских поликлиник якобы урезали финансирование, а зарплаты врачам хотят оставить в виде оклада в 13 тысяч рублей.

Министр здравоохранения написал, что эта информация ложная.

- Очень тщательно контролируем финансирование медицинских организаций. Оно имеет тенденцию к увеличению год от года. Обратного регресса не было никогда. Деньги идут за пациентом. И если нет снижения числа пациентов, ни о каком снижении речи быть не может, - отметил Мелик-Гусейнов.

Он также объяснил, что подобные сообщения – это попытка заняться политикой, а не помочь отрасли.