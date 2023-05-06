Нижегородское метро изменит расписание работы вечером 9 мая

Режим работы метро изменится. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде в очередной раз изменится график работы метрополитена. Это произойдет в День Победы 9 мая. Информацию об изменениях предоставила городская администрация.

Как оказалось, 9 мая с 22:00 до закрытия метро поезда будут курсировать с интервалом 5 минут.

Напомним, ранее мы рассказали, какая программа ждет горожан в День Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года. Также в этом году из соображений безопасности акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в новом формате. Вместо привычного очного шествия с портретами участников Великой Отечественной войны предусмотрено сразу несколько вариантов участия.

Ещё «Комсомолка» рассказала, какая будет погода в Нижнем Новгороде на 9 мая 2023 года, и стоит ли брать с собой зонтик.