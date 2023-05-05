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НовостиОбщество5 мая 2023 17:38

Вход на станцию метро "Двигатель Революции» ограничат с 6 мая

Ограничения начнут действовать с 6 мая
Елизавета КОПЫЛОВА
Вход на станцию метро "Двигатель Революции» ограничат с 6 мая

Вход на станцию метро "Двигатель Революции» ограничат с 6 мая

Фото: Иван Макеев

Входы на станцию метро «Двигатель Революции» частично закроют в Нижнем Новгороде с 6 мая. Об этом сообщают представитель нижегородского метрополитена.

Ограничения будут касаться определенных входов, а именно №1 и №3, которые выходят к больнице №33. Связано это со строительством крытых павильонов над сходами.

Напомним, ранее по этой же причине ограничили входы на станции метро «Ленинская» и «Парк культуры». Ещё в 2021 году крытые павильоны на станциях метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская» снесли. Сейчас уже проводят монтажные работы новых павильонов по эскизам, которые были согласованы ранее.