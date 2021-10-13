Навесы над входами в метро в Нижнем Новгороде установят в 2022 году

11 павильонов над сходами в метро снесли этим летом. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Навесы над спусками в метрополитен взамен снесенных летом павильонов установят в 2022 году. Об этом «Комсомолке» сообщили в муниципальном предприятии «Нижегородское метро».

Согласно информации, работы по проектированию новых крытых павильонов выполнены, эскизы согласованы с департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.

- На данный момент определяется источник финансирования для устройства наземных крытых павильонов, - уточнили в Нижегородском метро.

Напомним, минувшим летом в Нижнем Новгороде снесли 11 павильонов над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Сейчас ступеньки, по которым люди спускаются в подземку, находятся под открытым небом, поэтому заливаются дождями и в последствии будут заметаться снегом. Судя по всему, этой зимой на спусках в метро нижегородцы испытают настоящий экстрим.