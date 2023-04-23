Сходы на станциях метро «Ленинская» и «Парк культуры» ограничат с 24 апреля в Нижнем Новгороде Фото: Иван Макеев

Некоторые входы на станциях метро «Ленинская» и «Парк культуры» ограничат в Нижнем Новгороде с 24 апреля. Об этом сообщили представители нижегородского метрополитена.

24 апреля начнут строительство наземных крытых павильонов. Сначала работы будут проходить на станциях метро «Ленинская» и «Парк культуры».

- Обратите внимание на перекрытие движения на сходах этих станций. На сходе № 1 станции «Ленинская» (выход на ул. Июльских дней к Бизнес-центру). На сходе № 1 станции «Парк Культуры» (выход на ул. Веденяпина к ДК ГАЗ), - сообщает в своем телеграм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сходы у этих станций будут перекрыты в связи с началом монтажных работ. Пассажирам нужно быть внимательными и пользоваться другими сходами на данных станциях.