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НовостиОбщество5 мая 2023 9:37

Новую двухполосную дорогу построят на Стрелке за 72,8 млн рублей

Она соединит улицы Стрелка и Совнаркомовскую
Елизавета КОПЫЛОВА
Новую двухполосную дорогу построят на Стрелке за 72,8 млн рублей

Новую двухполосную дорогу построят на Стрелке за 72,8 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двухполосную дорогу, соединяющую улицы Стрелка и Совнаркомовскую в Нижнем Новгороде, построят за 72,8 млн рублей. Об это сообщает пресс-служба городской администрации.

Ширина проезжей части составит семь метров, тротуаров от 1,5 до 3 метров, а скорость движения автомобилей будет достигать 50 км/ч. Новую трассу планируют построить за 7 месяцев. Она должна обеспечивать безопасную транспортную связь в общественно-деловой и торговой зонах.

В проекте также предусмотрена парковка, организация сети наружного освещения и ливневка.

Ранее сообщалось, что в 2023 году проведут ремонт дороги на улице Родионова, а за ТЦ «Фантастика» построят новую четырехполосную магистраль.