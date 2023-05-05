Новую двухполосную дорогу построят на Стрелке за 72,8 млн рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Двухполосную дорогу, соединяющую улицы Стрелка и Совнаркомовскую в Нижнем Новгороде, построят за 72,8 млн рублей. Об это сообщает пресс-служба городской администрации.
Ширина проезжей части составит семь метров, тротуаров от 1,5 до 3 метров, а скорость движения автомобилей будет достигать 50 км/ч. Новую трассу планируют построить за 7 месяцев. Она должна обеспечивать безопасную транспортную связь в общественно-деловой и торговой зонах.
В проекте также предусмотрена парковка, организация сети наружного освещения и ливневка.
Ранее сообщалось, что в 2023 году проведут ремонт дороги на улице Родионова, а за ТЦ «Фантастика» построят новую четырехполосную магистраль.