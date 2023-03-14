Дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев Вконтакте.
Нижегородка Полина решила поинтересоваться в социальных сетях, когда же приступят к ремонту дороги на улице Родионова. По ее словам, еще осенью на этой территории сняли асфальт «большими участками». И теперь дорога просто разваливается.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев незамедлительно отреагировал на вопрос нижегородки. Глава города отметил, что дорогу на улице Родионова начнут ремонтировать в 2023 году.
- В текущем году будем делать, - ответил Юрий Шалабаев на обращение местной жительницы.
Напомним, участок дороги на перекрёстке улиц Бекетова и Нартова, где пробили колёса свыше 20 машин, отремонтируют в Нижнем Новгороде 14 марта.