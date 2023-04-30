Тело мужчины нашли в реке Рахме в Кстове Фото: Иван МАКЕЕВ

Труп мужчины извлекли из реки Рахма в Кстовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о происшествии поступила спасателям вечером 29 апреля. У старой дамбы, которая расположена на пересечении улиц Коминтерна и Столбищенской водолазы достали из воды тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается.

Напомним, недавно спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего зимой в Кстовском районе. Его нашли в акватории реки Волги, предположительно это 10-летний мальчик, который пропал больше двух месяцев назад.