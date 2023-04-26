Найдено тело 10-летнего мальчика, пропавшего зимой на реке в Кстовском районе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В кстовском селе Великий Враг в реке нашли тело мальчика, пропавшего зимой на Волге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- 26 апреля около четырех часов дня в акватории реки Волги очевидцем было обнаружено тело ребенка – предположительно, пропавшего 23 февраля, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 10-летний мальчик пропал чуть больше двух месяцев назад при странных обстоятельствах. Он с двумя старшими товарищами, взяв бур, отправился на реку. А вот обратно друзья вернулись уже одни – это подтверждает запись с камеры наблюдения, установленной на местном магазине.

- Когда началась шумиха, мы сразу проверили записи с камер видеонаблюдения, - рассказала продавец. - На записях видно, что у нас они были в 14:45, потом зашли к родителям за буром и рыбацкой сеткой и пошли на рыбалку все так же втроем. А уже в 15:09 старшие мальчики возвращались с реки вдвоем – младшего с ними уже не было. В руках у них был все тот же бур и сетка. Шли они совершенно спокойно – ни криков, ни паники.

О том, что в тот день они действительно были с Сашей, один из подростков признался только поздней ночью. Второй продолжал уверять, что ребенок попросту замерз и пошел домой в половине четвертого дня. А уж куда он делся дальше – они ни сном, ни духом.

Волонтёры в поисках мальчика участвовали первые двое суток, а потом, когда были найдены следы к полынье, к делу подключились водолазы. Поиски в реке велись все это время, прекращаясь лишь на период таянья льда, после чего были возобновлены вновь. По словам специалистов, тело могло унести течением на десятки километров, однако сегодня его нашли недалеко от места гибели. Тело было извлечено из воды и передано правоохранителям, сейчас ведутся следственные действия.