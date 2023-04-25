Бастрыкин проверит законность отказов в зачислении в нижегородскую «Школу 800». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проверит законность отказов в зачислении в нижегородскую «Школу 800». Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Жалобу на отказ в зачислении нижегородские родители написали на странице ведомства в соцсети. Жители Верхних Печер рассказали, что долгое время ждали, когда будет построена «Школа 800», которая строилась на участке под муниципальную школу. Однако после ввода в эксплуатацию оказалось, что это частная школа, и проживающие рядом с ней дети не имеют приоритета при зачислении.

Бастрыкин поручил региональному Следкому провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Напомним, корпус «Школы 800» в Верхних Печерах, который строили с 2020 года, принял первых учеников 27 февраля 2023 года. А автозаводский и сормовский корпуса заработают 1 сентября 2023 года.