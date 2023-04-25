Школы вновь эвакуируют в Нижнем Новгороде 25 апреля. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Массовая эвакуация в школах вновь происходит в Нижнем Новгороде 25 апреля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации к этой минуте, тревога объявлена в учебных учреждениях в разных концах города: в школе №176 на Мещере, школе №84 в Сормовском районе и школе №6 на Автозаводе. Всех детей и сотрудников вывели на улицу, работают правоохранительные органы. По предварительным данным, причиной эвакуации стало сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

В последнее время массовые эвакуации в Нижнем Новгороде – не редкость. Не так давно ежедневно эвакуировали школы, техникумы и колледжи, а вчера пришлось выводить пациентов из больницы. По данным МВД, число ложных сообщений о минировании в Нижегородской области выросло в шесть раз в 2022 году.