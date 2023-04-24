Больницу №10 эвакуировали в Нижнем Новгороде 24 апреля. Фото: тг-канал "Нижний №1"

Городскую клиническую больницу №10 эвакуировали в Нижнем Новгороде утром 24 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1» со ссылкой на очевидцев.

- Всех пациентов вывели на улицу. О пожилых позаботились — принесли им стулья, чтобы можно было посидеть, ожидая окончания проверки здания, - говорится в сообщении.

Информация сопровождается коротким роликом, на котором видно, как десятки бабушек и дедушек из числа пациентов сидят на стульях во дворе больницы прямо под стенами здания. Здесь же рядом с ними находится персонал – женщины в белых халатах.

В последнее время эвакуации в Нижнем Новгороде – не редкость. Так, пару недель назад тревога регулярно объявлялась в школах, техникумах и колледжах, так что некоторые из них были вынуждены перейти на какое-то время на дистанционный формат. Дважды в Нижнем Новгороде оцепляли платформы метро – в обоих случаях причиной проверки становились оставленные бесхозные вещи.