Количество ложных сообщений о минировании выросло в 6 раз в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число ложных сообщений о минировании в Нижегородской области выросло в шесть раз в 2022 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев в ходе своего доклада на заседании ЗСНО 30 марта.

- Сообщения нередко носили массовый характер. Все они отработаны, эвакуировано в общей сложности более 100 тысяч человек, - пояснил Юрий Арсентьев.

По его словам, в прошлом году поступило 98 сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве в школах и других учебных заведениях, 130 – в торговых центрах и других общественных местах, 9 – в жилых домах и 138 – на других объектах.

Более чем в пять раз возросло и количество уголовных дел по статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если в 2021 году в регионе было возбуждено всего 62 таких дела, то в 2022 году их было уже 347.

Напомним, в последние дни Нижегородскую область охватили массовые сообщения о минировании учебных заведений. По всей области ежедневно эвакуировали колледжи, техникумы и вузы. Из-за этого несколько учебных заведений даже были вынуждены перейти на дистанционное обучение.