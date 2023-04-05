Прокуратура проверила ход реставрации Дворца пионеров в Нижнем Новгороде
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской области проверила ход ремонтно-реставрационных работ во Дворце детского творчества имени Валерия Чкалова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
На совещании с органами местного самоуправления и подрядчиками были выработаны решения для повышения темпа работ на ОКН. Кроме того, прокуратура обратила внимание муниципалитета на то, что ход реставрации необходимо системно контролировать.
Напомним, на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту Дворца детского творчества имени Валерия Чкалова в Нижнем Новгороде выделено 150 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали, что реставрацию Дворца пионеров планируют завершить в 2023 году.
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