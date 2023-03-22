На реставрацию Дворца пионеров в Нижнем Новгороде выделено 150 млн рублей

Здание на Пискунова. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту Дворца детского творчества имени Валерия Чкалова в Нижнем Новгороде выделено 150 миллионов рублей. Средства на эти цели заложены в городской бюджет. Об этом сообщает пресс-служба гордумы по итогам заседания 22 марта.

Здание на Пискунова является объектом культурного наследия «Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка».

Напомним, что реконструкция Дворца пионеров должна была завершиться до конца 2021 года и стать подарком горожанам к 800-летию Нижнего Новгорода. С тех пор прошло восемь месяцев, а воспитанники так и не смогли вернуться в стены родного дворца. Завершения ремонта ждут почти три тысячи человек – именно столько ребят занимается в учреждении.

Недавно стало известно, что реставрацию Дворца пионеров планируют завершить уже в 2023 году.

– Выделены дополнительные средства на окончание ремонта Дворца пионеров. В этом году планируем закончить, – сообщили в администрации.

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