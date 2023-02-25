Реставрацию Дворца пионеров в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Реставрацию Дворца детского творчества имени Чкалова в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщили представители мэрии Вконтакте.

В социальных сетях нижегородка обратилась к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с вопросом о сроках завершения ремонта. По ее словам, занятия в здании не проводятся уже три года. Как отметили в мэрии, реставрацию Дворца пионеров планируют завершить уже в 2023 году.

- Выделены дополнительные средства на окончание ремонта Дворца пионеров. В этом году планируем закончить, —сообщили в администрации.

Напомним, реставрация Дворца детского творчества имени Чкалова началась еще в феврале 2021 году. Так, окончательно работы планировалось завершить к 21 декабря 2021 года. Но капитальный ремонт затянулся на неопределенный срок.