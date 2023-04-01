Субсидии на развитие электротранспорта получит Нижегородская область до 2025 года. Фото: Кира МИШИНА

Нижегородская область получит субсидии из федерального бюджета на развитие городского электротранспорта в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Согласно информации, Нижегородская область вошла в число десяти регионов, которые получат поддержку на развитие электротранспорта и связанной с ним инфраструктуры. Дополнительные деньги также направят в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края – в общей сложности 86,5 млрд рублей.

- В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении, - говорится в сообщении.

Информации о том, сколько получит каждый из регионов, пока нет.

Напомним, в Нижнем Новгороде в прошлом году началась масштабная работа по обновлению электротранспорта и его инфраструктуры. Так, в городе уже ходят четыре новых вагона МиНиН, а также идет масштабная реконструкция трамвайных путей.