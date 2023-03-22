Ремонт трамвайных путей на проспекте Гагарина начнется 27 марта. Фото: Василий Вахрин

Масштабный ремонт трамвайных путей стартует на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта. Реконструкция будет проводиться в рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В связи с ремонтом путей с 27 марта будет временно прекращена работа трамвая №5, курсирующего от Мызы от улицы Маслякова. А трамвай №19 первое время будет ходить по измененному маршруту от Трамвайного депо №1 до улицы Маслякова. Трамвай пойдет по улицам Генерала Ивлиева, Надежды Сусловой, Кузнечихинской, Бекетова, Пушкина, Тимирязева, Кулибина, Белинского, Красносельской, Ильинской и Маслякова. Вместо трех трамваев №19 по маршруту будут курсировать восемь единиц.

Отсутствие трамваев будет компенсировано автобусными маршрутами А-1, А-2, А-12, А-28, А-30, А-36, А-37, А-42, А-43, А-62, А-68, А-72, А-80, Т-82 и троллейбусом №31. На время реконструкции путей пассажиры смогут воспользоваться в них проездными документами на трамвай.

Реконструкцию трамвайных путей на проспекте Гагарина планируется завершить в 2023 году. На это время будет дополнительно назначен автобус А-42, который будет следовать по кольцевому маршруту улица Терешкова – Дворец спорта – улица Терешкова. На линии будут работать два автобуса среднего класса.

Напомним, модернизация инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде началась в прошлом году. Она предполагает ремонт 150 километров трамвайных линий, 15 тяговых подстанций и 3 депо. По данной программе уже был отремонтирован участок путей на улице Коминтерна в Сормовском районе.