Новые трамваи «МиНиН» запустят по маршруту № 2 в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новые трамваи «МиНиН» начнут курсировать по маршруту № 2 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, в ближайшее время новые трамваи российско-белорусского производства запустят по городскому кольцу на маршруте № 2.

Напомним, в декабре 2022 года в Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Так, тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде 30 декабря. Сейчас он работает в Автозаводском районе на 22 маршруте.