Вузы Нижнего Новгорода массово эвакуировали 24 марта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Нижнем Новгороде продолжается волна массовых эвакуаций в учебных заведениях. Вслед за школами, техникумами и колледжами 24 марта тревога была объявлена в университетах и институтах.

Как сообщают в соцсетях сами студенты, в пятницу днем эвакуация прошла в нижегородской сельхозакадемии, университете водного транспорта, филиале Московского технического университета связи и информатики и ряд других.

- Водный университет эвакуируют третий раз за неделю, - жалуются студенты.

Напомним, массовая эвакуация учебных заведений в Нижегородской области идет третий день подряд.