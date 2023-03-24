Вузы Нижнего Новгорода массово эвакуировали 24 марта.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Нижнем Новгороде продолжается волна массовых эвакуаций в учебных заведениях. Вслед за школами, техникумами и колледжами 24 марта тревога была объявлена в университетах и институтах.
Как сообщают в соцсетях сами студенты, в пятницу днем эвакуация прошла в нижегородской сельхозакадемии, университете водного транспорта, филиале Московского технического университета связи и информатики и ряд других.
- Водный университет эвакуируют третий раз за неделю, - жалуются студенты.
Напомним, массовая эвакуация учебных заведений в Нижегородской области идет третий день подряд.