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НовостиОбщество24 марта 2023 10:00

Вузы Нижнего Новгорода массово эвакуировали 24 марта

Эвакуация проходит третий день подряд
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Вузы Нижнего Новгорода массово эвакуировали 24 марта.

Вузы Нижнего Новгорода массово эвакуировали 24 марта.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Нижнем Новгороде продолжается волна массовых эвакуаций в учебных заведениях. Вслед за школами, техникумами и колледжами 24 марта тревога была объявлена в университетах и институтах.

Как сообщают в соцсетях сами студенты, в пятницу днем эвакуация прошла в нижегородской сельхозакадемии, университете водного транспорта, филиале Московского технического университета связи и информатики и ряд других.

- Водный университет эвакуируют третий раз за неделю, - жалуются студенты.

Напомним, массовая эвакуация учебных заведений в Нижегородской области идет третий день подряд.