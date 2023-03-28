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НовостиОбщество28 марта 2023 13:47

Восемь нижегородских колледжей перешли на дистанционное обучение

Продолжительность дистанта варьируется от 1 дня до 1 учебной недели
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Восемь колледжей перешли на дистанционное обучение.

Восемь колледжей перешли на дистанционное обучение.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Восемь колледжей перешли на дистанционное обучение в Нижегородской области. Продолжительность «удалёнки» варьируется от одного дня до одной учебной недели. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

– Рекомендаций о переходе региональных учреждений системы СПО на дистанционное обучение не было. Руководители некоторых профессиональных образовательных организаций региона самостоятельно принимают данные решения, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Новгороде и области три дня подряд проходили массовые эвакуации в учебных заведениях, включая вузы. Новая учебная неделя в Нижегородской области тоже началась с массовых эвакуаций студентов колледжей и техникумов.

Также мы писали, что радикальным способом отстаивать свои интересы решился и пятиклассник из Нижнего Новгорода – его прикованным к столбу заметили другие школьники из окон кабинетов.

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