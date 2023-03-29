Начальником полиции Дзержинска назначен полковник Руслан Хакимов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полковник полиции Руслан Хакимов назначен начальником Управления МВД РФ по городу Дзержинску. Новый руководитель был представлен на совещании в управлении 27 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Генерал-майор внутренней службы Владимир Генералов обозначил вопросы, на которые Руслану Хакимову следует обратить внимание в первую очередь в своей работе.

Руслан Хакимов родился в 1977 году в Дзержинске. В органах внутренних дел служит с 2000 года, начинал простым милиционером патрульно-постовой службы. В 2015 году был назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Управления МВД России по г. Дзержинску, в 2020 году его перевели в Семенов, где он и работал до этого назначения.

Напомним, занимавший ранее эту должность Дмитрий Постников сложил свои полномочия в январе 2023 года, написав рапорт в связи с выходом на пенсию. Спустя месяц в УМВД Дзержинска прошли обыски.