В МВД подтвердили увольнение начальника дзержинской полиции Постникова. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Дмитрий Постников ушел с должности начальника Управления МВД России по городу Дзержинску. Эту информацию «КП – Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, Постников написал рапорт по собственному желанию в связи с выслугой лет и ушел на пенсию.

- Данный рапорт был рассмотрен в установленном порядке и удовлетворен, - уточнили в МВД.

Полковник полиции Дмитрий Постников возглавил дзержинскую полицию в августе 2021 года, до этого он занимал руководящие должности в криминальной полиции Балахнинского района и в региональном управлении по контролю за оборотом наркотиков.

Как пишет ряд региональных СМИ, его отставка может быть связана с корпоративном, который сотрудники полиции якобы провели в Дзержинске накануне Нового года.