Обыски по делу о мошенничестве прошли в УМВД Дзержинска Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники нижегородского УФСБ нагрянули с обысками в УВД Дзержинска. Следственные мероприятия проводились по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на собственные источники.

Отдельные полицейские Дзержинска подозреваются в том, что брали деньги с предпринимателей для того, чтобы один из офицеров был назначен начальником отдела УМВД по борьбе с экономической преступностью.

Сотрудники МВД России по Нижегородской области пока не комментируют произошедшее.

На данный момент руководитель УМВД Дзержинска еще не назначен. Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску Дмитрий Постников ушел с должности, написав рапорт по собственному желанию в связи с выслугой лет. Временно исполняющим обязанности начальника УМВД является Андрей Шаронов.

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