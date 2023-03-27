Из-за поведения переведён на домашнее обучение: Пятиклассник приковал себя к столбу у школы в Нижнем Новгороде

Эта история приключилась в пятницу 24 марта. Фото: Интересный Нижний Новгород.

За последние годы мир повидал множество протестов: люди выражали недовольство реформами, боролись за экологию, защищали храмы от сноса и привлекали внимание к массе других проблем. Радикальным способом отстаивать свои интересы решился и пятиклассник из Нижнего Новгорода – его прикованным к столбу заметили другие школьники из окон кабинетов.

Эта история приключилась в преддверии весенних каникул, в пятницу 24 марта. Подросток пришёл к школе №45 в Щербинках, достал цепь, замок и приковал себя к ближайшему столбу во дворе. Естественно, такой поступок не остался незамеченным, вскоре пойти домой мальчика пытались уговорить учителя и даже бабушка, но он продолжал стоять на своём.

Снять «оцепление» подросток решился только тогда, когда заметил прибывших сотрудников Росгвардии.

– Ученик школы в связи с поведенческим фактором находится на индивидуальном обучении. Он и его семья на учете в ОДН не состоят, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам учащихся, пятиклассник так поступил от скуки и вряд ли серьёзно бастовал против плохих оценок в четверти. Ребята рассказали, что он часто дерётся и вступает в конфликты.

– Он с прибабахом, – высказалась одна из школьниц.

И всё же информация о настоящих причинах такого поступка остается неизвестной, остальное только слухи.

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