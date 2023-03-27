Колледжи и техникумы вновь эвакуируют в Нижегородской области 27 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая учебная неделя в Нижегородской области началась с массовых эвакуаций студентов колледжей и техникумов. Об этом сами учащиеся пишут в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, сигнал тревоги прозвучал в радиотехническом, авиационном, губернском колледжах, а также промышленно-технологическом техникуме.

Также эвакуация проводилась в учебных заведениях Дзержинска, Кстова, Городца, Заволжья, Павлова.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Новгороде и области три дня подряд проходили массовые эвакуации в учебных заведениях, включая вузы.