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НовостиОбщество27 марта 2023 9:51

Колледжи и техникумы вновь эвакуируют в Нижегородской области 27 марта

На прошлой неделе массовые эвакуации происходили три дня подряд
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Колледжи и техникумы вновь эвакуируют в Нижегородской области 27 марта.

Колледжи и техникумы вновь эвакуируют в Нижегородской области 27 марта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая учебная неделя в Нижегородской области началась с массовых эвакуаций студентов колледжей и техникумов. Об этом сами учащиеся пишут в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, сигнал тревоги прозвучал в радиотехническом, авиационном, губернском колледжах, а также промышленно-технологическом техникуме.

Также эвакуация проводилась в учебных заведениях Дзержинска, Кстова, Городца, Заволжья, Павлова.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Новгороде и области три дня подряд проходили массовые эвакуации в учебных заведениях, включая вузы.