В 2023 году на благоустройство дворов в Дзержинске выделено 67,2 млн рублей

На благоустройство дворовых территорий выделено 67,2 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске благоустроят 20 дворовых территорий в 2023 году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на эти цели выделят 67,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Рад, что дзержинцы стали более активно участвовать в программе и совместно с управляющими компаниями представлять проекты, отвечающие запросам жителей разного возраста, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Работы во дворах первой очереди благоустройства начнутся уже летом. Например, масштабные работы ожидаются во дворах на проспекте Циолковского, 100 и улице Самохвалова, 4. Там будут заасфальтированы проезды и тротуары, выделены зоны автопарковок, проведено озеленение, а также установлены скамейки и урны, смонтировано наружное освещение.

Напомним, что 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. На этот раз свои голоса за любимые общественные пространства отдали больше ста тысяч нижегородцев. Активнее всего голосовали жители Автозаводского района (24 тысячи участников) и Сормовского района (16 тысяч участников).

Также "Комсомолка" рассказывала о самых заметных событиях и проектах, которые будут реализованы в Нижнем Новгороде в 2023 году. Например, о запуске фуникулера и строительстве IT-кампуса.

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