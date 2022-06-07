Стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году

28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: МБУ Нижегородгражданпроект

В Нижнем Новгороде завершилось рейтинговое голосование по программе «Комфортная городская среда». На этот раз свои голоса за любимые общественные пространства отдали больше ста тысяч нижегородцев. Активнее всего голосовали жители Автозаводского района (24 тысячи участников) и Сормовского района (16 тысяч участников).

- По итогам голосования были отобраны 28 общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.

Следующий этап – разработка проектов благоустройства. После того, как специалисты подготовят свое видение обновленных пространств, они представят их на суд нижегородцев.

- Все проекты благоустройства будут вынесены на общественное обсуждение, - заверил глава Нижнего Новгорода. - Нам важно ваше мнение не только в том, что отремонтировать, но и как. Где нужны качели или детская площадка? Нужны ли лавочки? Поменять ли освещение? Так что не расходимся. Впереди еще много работы.

КОНКРЕТНО

Какие общественные пространства благоустроят в 2023 году?

Автозаводский район

1. Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. 60 по ул. Лескова)

2. Детский сквер по пр. Октября

3. пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова)

4. Территория, ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева

Канавинский район

1. Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам)

2. Площадь перед к/т «Канавинский»

3. Территория в границах домов №№ 8, 11, 12, 13, 14А по ул. Тонкинская и домов №№ 25, 25А по Московскому шоссе

4. Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета

Ленинский район

1. Сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды»)

2. Пр. Ленина, 58

3. ул. Кировская, 9а

4. Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана)

Московский район

1. Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25)

2. Сквер по ул. Березовской, д. 100 (у здания администрации Московского района)

3. Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8)

4. Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)

Нижегородский район

1. Парк им. Кулибина

2. Касьяновский овраг

3. Верхне-Волжская набережная

4. Почтовый съезд (сквер у храма, пер. Крутой, 3)

Приокский район

1. Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ)

2. «Аллея любви» (микрорайон «Щербинки-2», в районе д. 194 по пр. Гагарина)

3. Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки)

4. Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» — 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)

Сормовский район

1. Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества)

2. Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль жилых домов № 22-36)

3. Сквер по ул. Культуры у д. 2-4

4. Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок)