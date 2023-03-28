Мытный рынок откроется в Нижнем Новгороде 10 апреля

Как раньше, здесь будут продавать овощи, фрукты и мясо. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мытный рынок откроется в Нижнем Новгороде к празднику Пасхи. Об этом сообщил владелец торговой точки Ваган Багдасарян в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород».

По его словам, сейчас ведется уборка территории, работники наводят лоск.

- Убираем всю грязь с территории внутри и снаружи. Открытие состоится где-то в начале апреля, числа 10-го, я думаю. Хотя бы до Пасхи, но надо успеть. Разрешение на торговлю я получил перед Новым годом. Сейчас закон изменился и такие разрешения дают не на год, а на пять лет. То есть, оно рассчитано до 2027 года. Как раньше, здесь будут продавать овощи, фрукты и мясо. Будут задействованы все этажи здания. Люди уже звонят, хотят вернуться сюда торговать, - рассказал Ваган Багдасарян.

Напомним, Мытный рынок ранее был выставлен на продажу, его стоимость оценили в 500 млн рублей. Владелец объяснил тогда, что хотел бы больше времени проводить с семьей, воспитывать внуков.

Спустя 9 месяцев торговая точка заметно подешевела. Трехэтажное здание на улице Большой Покровской, 2 было выставлено уже за 475 млн рублей.

- Что я могу сделать, покупателей нет. Сколько можно ждать? Сейчас там стало намного лучше, чем было. Заменены холодильники, морозильники. Все переделали, покрасили, побелили, поменяли. Стало светло и уютно. Торжественное мероприятие в честь открытия? Может быть, и устроим, ближе к делу ясно будет, - добавил собеседник.