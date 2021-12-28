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Общество28 декабря 2021 18:48

За 500 млн рублей продаётся Мытный рынок в Нижнем Новгороде

Его открытием будут заниматься уже новые владельцы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Мытный рынок выставили на продажу.

Мытный рынок выставили на продажу.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский Мытный рынок на улице Большой Покровской, 2а продаётся за 500 миллионов рублей. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды - Нижний Новгород" рассказал владелец рынка Ваган Багдасарян.

На вопрос "почему было принято такое решение" он ответил, что возраст у него уже пенсионный, поэтому хочется отдохнуть и заняться воспитанием внуков. Вагану Багдасаряну 62 года.

Кроме того, пока ещё владелец Мытного рынка подтвердил, что ремонтируемая территория торговой площадки так и не успела открыться. Этим будут заниматься её покупатели и будущие владельцы.

Относительно того, будет ли Ваган Багдасарян в дальнейшем затевать какие-либо бизнес-проекты, тот ответил ёмко: "Поживём-увидим".

К сведению, Мытным рынком он владел 30 лет.