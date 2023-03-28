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НовостиОбщество28 марта 2023 5:47

Нижегородского бизнесмена Дмитрия Аржанова перевели из СИЗО под домашний арест

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородского бизнесмена Дмитрия Аржанова перевели из СИЗО под домашний арест.

Нижегородского бизнесмена Дмитрия Аржанова перевели из СИЗО под домашний арест.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Обвиняемый в хищениях бывший владелец нижегородского холдинга «ТНС Энерго» Дмитрий Аржанов переведен из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщает телеграм-канал ВОВК.

- Бизнесмену Дмитрию Аржанову изменили меру пресечения. Его вместе с двумя другими участниками следственного процесса перевели из СИЗО под домашний арест, - говорится в сообщении. Кто эти двое участников, не уточняется.

Напомним, Дмитрий Аржанов был арестован 3 ноября 2020 года по подозрению в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело возбудили после обращения компании «Россети Центр и Приволжья». Кроме Аржанова фигурантами проходят еще четверо человек: София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин, все они были арестованы.

Топ-менеджеры «ТНС Энерго» подозреваются в том, что с августа 2011-го по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиардов рублей. Все это время они получали деньги от конечных потребителей электроэнергии, но не перечисляли их поставщику, а направляли на счета других компаний и выводили через оффшоры.