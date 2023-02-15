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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:09

Нижегородскому бизнесмену Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение

Его обвиняют в участии в преступном сообществе
Павел МАЙОРОВ
Нижегородскому бизнесмену Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение

Нижегородскому бизнесмену Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшему главе холдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову ужесточили обвинения. В 2020 году было возбуждено уголовное дело о хищении 5,5 млрд рублей у «ПАО Россети Центр и Приволжье». Сейчас его обвиняют в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго» с августа 2011 по октябрь 2020 года получали деньги от потребителей и вместо того, чтобы отправить их поставщику, переводили их на счета других компаний и выводили через оффшоры.

За участие в преступном сообществе также обвиняются генеральный директор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, заместитель генерального директора по управлению дочерними компаниями Софья Афанасьева, а также исполнительный директор «ТНС энерго Нижний Новгород» Борис Щуров.

На данный момент по уголовному делу завершены следственные действия.

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