Дмитрий Аржанов арестован по делу «ТНС Энерго»

Бывший владелец холдинга «ТНС Энерго» Дмитрий Аржанов арестован. Экс-глава нижегородской компании заключен под стражу до 22 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Напомним, Дмитрий Аржанов подозревается в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело возбудили после обращения компании «Россети Центр и Приволжья». Кроме Аржанова фигурантами проходят еще четверо человек: София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин, все они арестованы. Топ-менеджеры «ТНС Энерго» подозреваются в том, что с августа 2011-го по октябрь 2020 года они похитили более 5,5 миллиардов рублей. Все это время они получали деньги от конечных потребителей электроэнергии, но не перечисляли их поставщику, а направляли на счета других компаний и выводили через оффшоры.

Ранее сообщалось, что в офисах и квартирах фигурантов было проведено более 40 обысков, изъяты документы и компьютерная техника.