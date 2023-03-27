Нижегородцы смогут посетить музеи Горького бесплатно 28 марта

Музей-квартира Горького находится на улице Семашко. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут бесплатно посетить музей-квартиру Максима Горького и музей его детства «Домик Каширина» 28 марта. Акция приурочена к 155-летию писателя, сообщает пресс-служба городской администрации.

В «Домике Каширина» на Почтовом съезде можно будет увидеть обновленную экспозицию и послушать экскурсию, посвященную воспоминаниям Константина Паустовского о Горьком.

Завтра в Нижнем Новгороде пройдет цикл мероприятий «Один день с Горьким». В 11:00 в Ленинской библиотеке пройдет круглый стол, посвященный писателю, а в 12.00 будут возложены цветы к памятнику писателю на площади, названной в его честь. В церемонии примут участие потомки Максима Горького – Максим и Екатерина Пешковы.

Напомним, в нижегородском Литературном музее имени Горького на улице Минина уже не первый год продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Летом 2020 года здесь произошел пожар, после которого музей так и не возобновил свою работу.