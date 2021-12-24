Литературный музей имени Горького в Нижнем Новгороде откроют в 2022 году

Литературный музей имени Горького, расположенный на улице Минина в Нижнем Новгороде, планируют открыть к посещению в 2022 году. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.

На сегодняшний день, по словам представителей ведомства, окончен ремонт фасада по улице Минина, а также ремонт кровли. Утеплён чердак и проведены отделочные работы на цокольном этаже. Более того, уже уложена теплотрасса, подключены отопление и электрика.

— Ведутся реставрационные работы по дубовому залу, устройству веранды, отделочные работы, — добавили в департаменте.

Напомним, Литературный музей имени Горького горел 25 июня 2020 года. К тому моменту в здании уже велась реставрация, которая, разумеется, продлилась на больший срок из-за повреждений огнём.

Немалую часть ценностей тогда удалось спасти, включая ценнейшие дубовые резные панели и люстру XIX века.