Опрос о качестве работы ДУКов стартовал в Нижегородской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей Нижегородской области приглашают принять участие в опросе, посвященном качеству работы домоуправляющих компаний. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, обратная связь от жителей по поводу работы ДУКов поможет правительству вовремя среагировать на недостатки в работе и улучшить условия жизни для нижегородцев.

Как правило, зимой и весной количество жалоб на работу ДУКов заметно возрастает. В конце прошлого года в декабре жители написали большое количество негативных писем, связанных с уборкой дворов и тротуаров. Именно поэтому Центр управления регионом совместно с Госжилинспекцией решили реализовать проект, который покажет работу ДУКов с хорошей и плохой стороны.

Принимать решение будут сами жители: до 31 марта нижегородцы могут поучаствовать в анонимном опросе и оставить отзыв о своем ДУКе на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». По результатам опроса будет составлен «народный рейтинг» ДУКов. Будут учитываться не только отзывы нижегородцев, но и проведенные ГЖИ проверки.

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Елизавета КОПЫЛОВА