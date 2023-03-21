Людмила Коновалова признана лучшим «зимним» дворником Нижнего Новгорода

Людмила Коновалова убирается на территории дома №36 по проспекту Ильича. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Людмила Коновалова из Автозаводского района признана лучшим дворником Нижнего Новгорода в номинации «зимняя уборка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Людмила Коновалова убирается на территории дома №36 по проспекту Ильича. Во дворе всегда чисто, с самого утра дорожки вычищены до асфальта, поэтому местные жители активно голосовали за любимого дворника.

Второе место в городском конкурсе «Лучший дворник» занял Мардон Батиров из Нижегородского района, который убирается на территории дома №15 по улице Ошарско. На третьем месте оказалась Наталья Данилычева, обслуживающая территорию на проспекте Гагарина, 92 в Приокском районе. Все они будут награждены дипломами и ценными подарками.

Голосование за дворников проходило с 13 по 19 февраля на платформе «Лобачевский». Те дворники, которые набрали больше всего голосов в своих районах, вышли на городской этап, в рамках которого работу дворников оценивала уже специальная комиссия, которая выезжала на место.

Награждение победителей конкурса «Лучший дворник» состоится в мае после проведения весенне-летней части состязания.