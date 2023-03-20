Водолазы обнаружили второго погибшего рыбака в Воротынском районе

Водолазы обнаружили погибшего рыбака в Воротынском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водолазы обнаружили погибшего рыбака в Воротынском районе сегодня, 20 марта. В 15.55 они достали его тело из Волги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В управлении отмечают, что заявка на проведение поисков поступила от полиции вчера, 19 марта. На реку спасатели выдвинулись на судне на воздушной подушке. В тот же день водолазы обнаружили в Волге тело другого погибшего рыбака.

– В настоящее время обстоятельствами происшествия занимается полиция, – добавляют в управлении.

Спасатели просят нижегородцев не выходить на лед – он уже становится непрочным.

Напомним, 18 марта водолазы спасли рыбака, провалившегося под лед на Волге в Воротынском районе.

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