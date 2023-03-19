Рыбака спасли на Волге в Воротынском районе 18 марта Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели подняли рыбака, провалившегося под лед на Волге в Воротынском районе 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Услышав крики тонувшего мужчины на протоке в озеро Чёрное, очевидцы сообщили в диспетчерскую службу. Спасатели выдвинулись на помощь незамедлительно. Подойдя максимально близко к провалу, они подняли рыбака на борт судна на воздушной подушке.

Пострадавшего доставили до берега и передали врачам.

Ранее мы сообщали о том, что в селе Михайловское Воротынского района отдыхала компания приезжих из Твери. Люди вшестером вышли на тонкий лед, который не выдержал и треснул, в результате чего три человека оказались в воде. Двое утонули, еще один смог выжить.

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