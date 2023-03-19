Водолазы обнаружили погибшего мужчину на Волге в Воротынском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водолазы обнаружили погибшего мужчину в реке в Воротынском районе. Проводить поиски на Волге они начали после сообщения от полиции 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатели выдвинулись в зону поиска на судне на воздушной подушке. В работе были задействованы пять спасателей.

Водолазы работали около четырех часов, прежде чем обнаружили тело погибшего.

На данный момент сотрудники полиции выясняют личность погибшего и обстоятельства случившегося.

Спасатели отмечают, что погибшего мужчину обнаружили в четырех метрах от полыньи, из которой накануне спасли погибающего рыбака.

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