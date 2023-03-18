Разбитые из-за строительства М-12 нижегородские дороги отремонтируют к концу ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разбитые из-за строительства скоростной автомагистрали М-12 нижегородские дороги планируют восстановить к концу ноября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Согласно информации, предполагается отремонтировать сети дорог в Нижегородской области, которые используются в строительстве 4 этапа М-12 «Восток».

- Перед дорожниками стоит задача отремонтировать разбитые большегрузным транспортом местные дороги, -отметили в компании «Автодор».

Напомним, строительство скоростной автотрассы М-12 Москва – Казань стартовало в Нижегородской области в 2021 году. Работы планируется завершить в конце 2023 года.