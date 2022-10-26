Строительство трассы М-12 в Нижегородской области завершится в конце 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство скоростной автомагистрали М-12 в Нижегородской области планируется завершить в конце 2023 года. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе государственной компании «Автодор».

- В графике запуск движения в Нижегородской области в IV квартале 2023 года, - подчеркнули в «Автодоре».

В Нижегородской области к строительству автодороги М-12 приступили в январе 2021 года. Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.

Ранее были опубликованы цены на проезд по трассе М-12.