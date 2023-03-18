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НовостиОбщество18 марта 2023 9:11

Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке жалоб на трещины в домах Балахнинского района

Глава СК заинтересовался жалобами местных жителей на плохие условия проживания
Полина ШИБАЛКИНА
Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке жалоб на трещины в домах Балахнинского района.

Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке жалоб на трещины в домах Балахнинского района.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке жалоб на трещины в домах Балахнинского района. Об этом сообщает информационный центр СК.

Ранее жители деревни Конево в Балахнинском районе пожаловались на плохие условия проживания. Как оказалось, в многоквартирных домах № 1 и №3 по улице Свердлова появились трещины и сырость. Так, следственный комитет Нижегородской области организовал доследственную проверку из-за сырости и трещин в домах.

В настоящее время Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по региону Айрату Ахметшину представить доклад о ходе данной проверки.

Напомним, Бастрыкин поручил проверить жалобы нижегородцев на строительство канатки через Оку. Местные переживают, что стройка повлияет на целостность фундаментов ближайших домов.