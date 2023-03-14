Бастрыкин поручил проверить жалобы нижегородцев на строительство канатки через Оку

Канатка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы от жителей Нижнего Новгорода, которые не согласны со строительством новой канатной дороги через Оку. Об этом сообщает информационный центр СК.

Местные рассказали о запланированном проекте и поделились своими переживаниями в социальных сетях. Люди считают, что строительство нарушит закон, так как будет вестись на участке, относящемся к категории озелененных территорий общего пользования.

– Кроме того, опоры сооружения предполагается разместить вблизи подземной реки, где периодически происходят провалы грунта из-за аварийного состояния коллектора. Местные жители опасаются, что совокупность этих факторов повлияет на целостность фундаментов рядом расположенных домов, что может создать угрозу их безопасности, – добавили в ведомстве.

Однако в пресс-службе ГК «Урбантех» заявили, что проектная документация по строительству канатки разрабатывается с учетом всех факторов, обозначенных нижегородцами.

– Проект канатной дороги подлежит обязательной государственной строительной, экологической и историко-культурной экспертизы, – добавили в ГК «Урбантех». – Мы открыты к диалогу с жителями Нижнего Новгорода и будем рады обсудить все предложения и пожелания горожан.

Также в компании уточнили, что влияние на места отдыха горожан будет минимальным, так как канатные дороги признаны самым экологичным и бесшумным транспортом во всем мире.

Напомним, что в планах канатка свяжет проспект Ленина и проспект Гагарина, соединив станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария».Для посадки и высадки будут предусмотрены три станции: станция метро «Заречная», в конце Заречного бульвара и около ТЦ «Океанис». В черте города маршрут пройдет вдоль Заречного бульвара. Там можно установить опоры высотой в 30 метров. Кроме того, это позволит исключить риск для жителей ближайших домов и вырубку деревьев.

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